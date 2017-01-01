Двигатель, как и прежде, расположен спереди, но теперь это 1,6-литровый двигатель от ВАЗ-21114 на 160 л.с.

И такое возможно: Таврия превратили в роскошное гоночное авто

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И такое возможно: Таврия превратили в роскошное гоночное авто

Старенькую “Таврия Купе“ превратили в высокоскоростной спорткар. откровенно говоря, ничем особо не примечательно отечественное авто получила вторую жизнь

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Двигатель, как и прежде, расположен спереди, но теперь это 1,6-литровый двигатель от ВАЗ-21114, который разогнали до 160 лошадей. Как сообщается, максимальная скорость переваливает за 200 км в час.

Ходовую тоже модернизировали - колея расширилась на 9,6 см спереди и 7,4 см сзади. Просвет также чуть увеличился - на 2,5 см.

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Тормоза заменены на дисковые. Салон также доработали - кожаные сиденья, спортивный руль и агрессивная красно-черная расцветка.

Ранее сообщалось, насколько снижается пробег электрокроссовера Audi зимой.