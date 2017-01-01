В Украине засветилась тюнингованная Волга-внедорожник для постапокалипсиса

Судя по всему, владелец авто очень переживает за сохранность своего автомобиля.

У Волги металлический каркас размещен не только спереди, а буквально вокруг всего авто autocentre.ua

На дорогах Украины засняли Волгу ГАЗ-31105 с действительно пугающим тюнингом. Фотографии авто опубликовал Автоцентр.

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Машина получила действительно устрашающий вид. Судя по всему, владелец авто очень переживает за сохранность своего автомобиля, поэтому на кузов установлен навесной металлический “кенгурятник“, прямо как у внедорожников.

С одним отличием - у Волги металлический каркас размещен не только спереди, а буквально вокруг всего авто.

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Кроме этого у авто увеличен просвет, за счет увеличенных колес, что окончательно придает Волге вид внедорожника для постапокалипсиса.

Еще одна любопытная деталь – шторка на боковом стекле водителя.

Еще одна любопытная деталь – шторка на боковом стекле водителя autocentre.ua

Ранее сообщалось, что “горбатый“ ЗАЗ превратили в роскошный спорткар с дверями “крыло чайки“.