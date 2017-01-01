Мастер тюнинговал старенький Renault в монстра на гусеничном ходу

Мастер из Турции создал крутой гусеничный вездеход на базе подержанного Renault 12 Wagon 1977 года.

Совсем недавно публиковалась история об одном из первых серийных вездеходов, построенных на базе Ford Model T. Более 100 лет назад житель США наладил очень прибыльный бизнес, перестраивая культовые автомобили Ford под гусеницы с лыжами.

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Очевидно, идея создания вездеходов из обычных серийных авто до сих пор актуальна. Судя по всему, именно так посчитал мастер из Турции, создавший крутой гусеничный вездеход на базе подержанного Renault 12 Wagon 1977 года.

“Рулевых“ лыж, как у своего столетнего родственника Ford , у вездехода Renault нет - управление осуществляется с помощью классических для гусеничной техники рычагов.

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А вот тяга и тормоз остались от Renault - с помощью педалей.

На видеодемонстрации вездехода показана поездка по обычному снегу, но потенциально такая машина должна легко справляться с намного более жесткими условиями.

Ранее сообщалось, что найден редчайший советский вездеход-фургон.