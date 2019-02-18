На трассе засветился "самый экономичный" Toyota Prius с солнечными батареями

Самым заметным новым элементом авто стала солнечная батарея в задней части.

Владелец этой машины явно решил превратить свой Toyota Prius в самый экономичный «Приус» в истории.

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Машину засняли в США и снимки разлетелись по соцсетям.

Гибрид от Toyota “улучшили“ с помощью обвеса, улучшающего аэродинамику. На диски добавили плоские колпаки. Для уменьшения сопротивления воздуха даже зеркала заднего вида сделали минимальными. Самым заметным элементом стала солнечная батарея в задней части авто.

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Насколько экономичнее стал автомобиль - неизвестно. А вот дизайн машины пострадал сильно - все доработки выглядят слишком кустарно, узнать Toyota Prius в этой машине получается не сразу.

Дизайн машины пострадал сильно - все доработки выглядят слишком кустарно facebook.com

Для уменьшения сопротивления воздуха даже зеркала заднего вида сделали минимальными. facebook.com

Ранее сообщалось, что в Украине засветилась тюнингованная Волга-внедорожник для постапокалипсиса.