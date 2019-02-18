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На трассе засветился "самый экономичный" Toyota Prius с солнечными батареями

Комментариев: 1
Самым заметным новым элементом авто стала солнечная батарея в задней части.
Насколько экономичнее стал автомобиль - неизвестно
Насколько экономичнее стал автомобиль - неизвестно
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Владелец этой машины явно решил превратить свой Toyota Prius в самый экономичный «Приус» в истории.

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Машину засняли в США и снимки разлетелись по соцсетям.

Гибрид от Toyota “улучшили“ с помощью обвеса, улучшающего аэродинамику. На диски добавили плоские колпаки. Для уменьшения сопротивления воздуха даже зеркала заднего вида сделали минимальными. Самым заметным элементом стала солнечная батарея в задней части авто.

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Насколько экономичнее стал автомобиль - неизвестно. А вот дизайн машины пострадал сильно - все доработки выглядят слишком кустарно, узнать Toyota Prius в этой машине получается не сразу.

Дизайн машины пострадал сильно - все доработки выглядят слишком кустарно
Дизайн машины пострадал сильно - все доработки выглядят слишком кустарно
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Для уменьшения сопротивления воздуха даже зеркала заднего вида сделали минимальными.
Для уменьшения сопротивления воздуха даже зеркала заднего вида сделали минимальными.
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Ранее сообщалось, что в Украине засветилась тюнингованная Волга-внедорожник для постапокалипсиса.

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Теги: экономия, Toyota Prius, США
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.02.2019, 16:44
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гость
он итак урод а то капец полный
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