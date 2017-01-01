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Необъяснимый тюнинг: В Сети показали удивительный Opel сразу с двумя рулями

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Вряд ли это авто имеет какую-то практическую ценность, но порулить таким все же хотелось бы.
Интересно, что каждый руль отвечает за свое переднее колесо
Интересно, что каждый руль отвечает за свое переднее колесо
Скриншот видео

Автомобилями с двумя наборами педалей никого не удивишь - такие используют, например, инструкторы по вождению.

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А вот машина с двумя рулевыми колесами? Это уже что-то новое. Автомобиль представил известный блогер Master Milo.

Интересно, что каждый руль отвечает за свое переднее колесо. Поэтому для поездки на такой машине водителям нужно действовать максимально слажено.

Вряд ли это авто имеет какую-то практическую ценность, но порулить таким все же хотелось бы.

Ранее сообщалось, что легендарный грузовик ЗИЛ-130 тюнинговали в роскошный заниженный пикап.

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Теги: авто, эксперимент, видео
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