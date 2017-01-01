Пожарная машина - отличная основа для дома на колесах, благодаря сильному двигателю и просторному салону.

Старенькую пожарную машину тюниговали в роскошный дом на колесах с гаражем

На весь экран Свернуть

Старенькую пожарную машину тюниговали в роскошный дом на колесах с гаражем

Канадец Браян Портман оригинально тюнинговал старую пожарную машину.

Читай также: На трассе засветился “самый экономичный“ Toyota Prius с солнечными батареями

25-летнее транспортное средство получилось переоборудовать в удобный и стильный дом на колесах.

Пожарная машина - отличная основа для дома на колесах, благодаря сильному двигателю и просторному салону. Особенно, если удлинить ее с помощью деталей от грузовиков.

Читай также: Мастер тюнинговал старенький Renault в монстра на гусеничном ходу

Внутри есть две кровати, кухня, плита, холодильник, отопление и даже гараж, рассчитанный на одну легковушку.

До этого Портман уже создавал дом на колесах по личному проекту, но он, по иронии, сгорел. Будем надеяться, что этот экземпляр та же участь не постигнет.

Ранее сообщалось, что в Украине засветилась тюнингованная Волга-внедорожник для постапокалипсиса.