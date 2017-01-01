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Старенькую пожарную машину тюниговали в роскошный дом на колесах с гаражем

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Пожарная машина - отличная основа для дома на колесах, благодаря сильному двигателю и просторному салону.
Старенькую пожарную машину тюниговали в роскошный дом на колесах с гаражем
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Старенькую пожарную машину тюниговали в роскошный дом на колесах с гаражем
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Канадец Браян Портман оригинально тюнинговал старую пожарную машину.

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25-летнее транспортное средство получилось переоборудовать в удобный и стильный дом на колесах.

Пожарная машина - отличная основа для дома на колесах, благодаря сильному двигателю и просторному салону. Особенно, если удлинить ее с помощью деталей от грузовиков.

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Внутри есть две кровати, кухня, плита, холодильник, отопление и даже гараж, рассчитанный на одну легковушку.

До этого Портман уже создавал дом на колесах по личному проекту, но он, по иронии, сгорел. Будем надеяться, что этот экземпляр та же участь не постигнет.

Ранее сообщалось, что в Украине засветилась тюнингованная Волга-внедорожник для постапокалипсиса.

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Теги: дом на колесах, тюнинг, пожарная машина, интересные авто, Канада
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