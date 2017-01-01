У авто интересный дизайн и много современных "фишек": литые диски, светодиодная оптика, аудиосистема.

В Сети засветился очень странный гибрид "Горбатого" Запорожца и Toyota

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В Сети засветился очень странный гибрид "Горбатого" Запорожца и Toyota

В РФ продают примечательный тюнингованный ЗАЗ-965. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Автомобиль представляет собой своего рода гибрид ЗАЗ, Оки и Toyota. В частности, двигатель у “Горбатого“ - Toyota 1NZ на 1,5 литра, мощностью 111 лошадей. Тормоза, ШРУСы и передняя подвеска от ОКИ. Механическая коробка на 4 ступени - от ЗАЗ-968М.

У авто интересный дизайн и много современных “фишек“: литые диски, светодиодная оптика, аудиосистема. Стоимость такого удовольствия - 5200 долларов.

Ранее сообщалось, что старенькую пожарную машину тюниговали в роскошный дом на колесах с гаражем.