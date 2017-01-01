Украинские мастера превратили "Запорожец" в неожиданно крутой внедорожник

Гибрид "Запорожца" и ЛуАЗа на таком экстремальном бездорожье показал лучшие результаты, чем Нива, Jeep Grand Cherokee и обычный ЛуАЗ.

В Украине в очередной раз очень круто тюнинговали “Запорожец“. Как показывает практика, этот отечественный автомобиль пользуется особой любовью у наших мастеров тюнинга. Обзор авто появился на Youtube.

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В этот раз авто совместили с ходовой частью ЛуАЗ. На тест-драйве “МегаЗАЗа“, как назвали авто его создатели, автомобиль проехал по невероятно тяжелому бездорожью, на котором тестируют технику, отремонтированную на Киевском бронетанковом заводе.

Гибрид “Запорожца“ и ЛуАЗа на таком экстремальном бездорожье показал лучшие результаты, чем Нива, Jeep Grand Cherokee и обычный ЛуАЗ. Конкурировать получилось только у Mercedes-Benz Unimog.

Ранее сообщалось, что старенькую пожарную машину тюниговали в роскошный дом на колесах с гаражем.