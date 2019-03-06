Украинский мастер оборудовал ИЖ-21251 встроенной печью на дровах

Интересно, что законы таких "апгрейдом" мужчина никак не нарушил.

Старенькие автомобили по комфорту во многом уступаю современным. И тут даже не идет речь о магнитолах, круиз контроле и других "излишествах". Во многих машинах просто не работает обогрев.

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Оригинальный выход из ситуации придумал житель Одесской области. В свой автомобиль Иж-21251 "Комби" мужчина установил настоящую печку на дровах.

Интересно, что законы таких "апгрейдом" мужчина никак не нарушил. По его словам, огонь в авто локализован и под рукой всегда есть огнетушитель.

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Благодаря дымящейся трубе на крыше машина приобрела очень необычный вид - создается впечатление, что диковинное авто полностью переоборудовали под езду "на дровах". Что с нынешней ценой топлива можно посчитать неплохой идеей.

Ранее сообщалось, что в Сети показали удивительный Opel сразу с двумя рулями.