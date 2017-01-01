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Крутой Porsche 911 на гусеницах эффектно вытащил застрявший пикап Toyota

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Водитель пикапа вряд ли ожидал, что ему на помощь придет Porsche 911.
Для обычных дорог авто не подойдет, но для бездорожья такой Порше подходит в самый раз
Для обычных дорог авто не подойдет, но для бездорожья такой Порше подходит в самый раз
Скриншот видео

В Сети появилось впечатляющее видео спасения застрявшего на бездорожье пикапа Toyota Tacoma.

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Водитель пикапа вряд ли ожидал, что ему на помощь придет Porsche 911. Понятно, что этот Porsche 911 не простой - вместо задних колес у спорткара установлена пара гусениц. 

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Автором экстремальной модели является Джейсон Лайтнер, который уже не первый год специализируется на внедорожных версиях 911-го. Для обычных дорог авто не подойдет, но для бездорожья такой Порше подходит в самый раз.

Ранее сообщалось, что в Сети засветился очень странный гибрид “Горбатого“ Запорожца и Toyota.

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Теги: тюнинг, Porsche, вездеходы
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