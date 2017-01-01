Крутой Porsche 911 на гусеницах эффектно вытащил застрявший пикап Toyota

Водитель пикапа вряд ли ожидал, что ему на помощь придет Porsche 911.

Для обычных дорог авто не подойдет, но для бездорожья такой Порше подходит в самый раз Скриншот видео

В Сети появилось впечатляющее видео спасения застрявшего на бездорожье пикапа Toyota Tacoma.

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Водитель пикапа вряд ли ожидал, что ему на помощь придет Porsche 911. Понятно, что этот Porsche 911 не простой - вместо задних колес у спорткара установлена пара гусениц.

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Автором экстремальной модели является Джейсон Лайтнер, который уже не первый год специализируется на внедорожных версиях 911-го. Для обычных дорог авто не подойдет, но для бездорожья такой Порше подходит в самый раз.

Ранее сообщалось, что в Сети засветился очень странный гибрид “Горбатого“ Запорожца и Toyota.