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Неожиданный тюнинг: Что будет, если скрестить Москвич с Mitsubishi, Chevrolet и Renault

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Выглядит авто очень специфически, но и стоимость соответствует - всего 1500 долларов.
Неожиданный тюнинг: Что будет, если скрестить Москвич с Mitsubishi, Chevrolet и Renault
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Неожиданный тюнинг: Что будет, если скрестить Москвич с Mitsubishi, Chevrolet и Renault
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В Сети продается совсем необычный гибрид. Неизвестные умельцы смогли впихнуть в Москвич 2141 компоненты сразу от Mitsubishi Lancer, Chevrolet Aveo, Renault Clio и Audi 80.

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Выглядит авто очень специфически, но и стоимость соответствует - всего 1500 долларов.

В итоге получился Москвич с фарами от Lancer X, торпедо от Авео, рулем от старого Клио и с мотором и коробкой Ауди. Сиденья опознать оказалось сложнее.

Ранее сообщалось, что украинские мастера превратили “Запорожец“ в неожиданно крутой внедорожник.

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Теги: тюнинг, странное авто, интересное авто
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Комментариев (1)
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SVN1    16.03.2019, 12:28
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сидения и центральный подлокотник от мерса W140
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