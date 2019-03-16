Выглядит авто очень специфически, но и стоимость соответствует - всего 1500 долларов.

Неожиданный тюнинг: Что будет, если скрестить Москвич с Mitsubishi, Chevrolet и Renault

На весь экран Свернуть

Неожиданный тюнинг: Что будет, если скрестить Москвич с Mitsubishi, Chevrolet и Renault

В Сети продается совсем необычный гибрид. Неизвестные умельцы смогли впихнуть в Москвич 2141 компоненты сразу от Mitsubishi Lancer, Chevrolet Aveo, Renault Clio и Audi 80.

Читай также: Украинский мастер оборудовал ИЖ-21251 встроенной печью на дровах

Выглядит авто очень специфически, но и стоимость соответствует - всего 1500 долларов.

В итоге получился Москвич с фарами от Lancer X, торпедо от Авео, рулем от старого Клио и с мотором и коробкой Ауди. Сиденья опознать оказалось сложнее.

Ранее сообщалось, что украинские мастера превратили “Запорожец“ в неожиданно крутой внедорожник.