Немецкие мастера сделали роскошный гибрид микроавтобуса Volkswagen и Porsche 911
Как ни странно, одни из самых эффектных тюнингов получаются на базе микроавтобусов Volkswagen. Как, например, этот Volkswagen T6 Multivan на фото. Об этом сообщает ТопЖыр.
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Мастера из Кельна оснастили Volkswagen T6 3,6-литровым двигателем от Porsche 911 Turbo на 580 л. с. Причем расположен он сзади, то есть переделывать микроавтобус пришлось серьезно. В паре с мотором работает 6-ступенчатая МКПП.
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В салоне также обращают на себя внимание руль и приборы от Порше 911 Турбо. Внутри установлены шесть отдельных кожаных сидений, предусмотрены трехзонный климат-контроль, камера заднего вида и телевизор.
Хотят за микроавтобус Порше за 139 800 евро. Причем, на тюнинг было потрачено не менее 250 тыс. евро.
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