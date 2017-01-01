Немецкие мастера сделали роскошный гибрид микроавтобуса Volkswagen и Porsche 911

Мастера из Кельна оснастили Volkswagen T6 3,6-литровым двигателем от Porsche 911 Turbo на 580 л. с.

Как ни странно, одни из самых эффектных тюнингов получаются на базе микроавтобусов Volkswagen. Как, например, этот Volkswagen T6 Multivan на фото. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Мастера из Кельна оснастили Volkswagen T6 3,6-литровым двигателем от Porsche 911 Turbo на 580 л. с. Причем расположен он сзади, то есть переделывать микроавтобус пришлось серьезно. В паре с мотором работает 6-ступенчатая МКПП.

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В салоне также обращают на себя внимание руль и приборы от Порше 911 Турбо. Внутри установлены шесть отдельных кожаных сидений, предусмотрены трехзонный климат-контроль, камера заднего вида и телевизор.

Хотят за микроавтобус Порше за 139 800 евро. Причем, на тюнинг было потрачено не менее 250 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что украинские мастера превратили “Запорожец“ в неожиданно крутой внедорожник.