Редчайший тюнинг суперкара Lamborghini Diablo сделали в Украине - фотографии

Хозяин Diablo принял немного странное решение обновить авто до более современного Lamborghini Murcielago.

Lamborghini Diablo - очень редкий автомобиль, поэтому тюнинг-проектов с ним не очень много. Тем более необычна история о тюнингованном в Украине Lamborghini Diablo, причем лет 15 назад. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Занималось обновлением авто ателье “Авто стиль“. Хозяин Diablo принял немного странное решение обновить авто до более современного Lamborghini Murcielago.

Как ни странно, получилось очень даже неплохо. У купе Ламборгини полностью заменили переднюю часть и установили оптику в стиле Murcielago. Сзади изменения менее заметны, ну а техническая начинка осталась нетронутой. Автомобиль оснащен 5,7-литровым 530-сильным V12.

Ранее сообщалось, что немецкие мастера сделали роскошный гибрид микроавтобуса Volkswagen и Porsche 911.