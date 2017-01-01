Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Редчайший тюнинг суперкара Lamborghini Diablo сделали в Украине - фотографии

Комментариев: 0
Хозяин Diablo принял немного странное решение обновить авто до более современного Lamborghini Murcielago.
Редчайший тюнинг суперкара Lamborghini Diablo сделали в Украине - фотографии
© topgir.com.ua
Фото 1/5
Редчайший тюнинг суперкара Lamborghini Diablo сделали в Украине - фотографии
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Lamborghini Diablo - очень редкий автомобиль, поэтому тюнинг-проектов с ним не очень много. Тем более необычна история о тюнингованном в Украине Lamborghini Diablo, причем лет 15 назад. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: Неожиданный тюнинг: Что будет, если скрестить Москвич с Mitsubishi, Chevrolet и Renault

Занималось обновлением авто ателье “Авто стиль“. Хозяин Diablo принял немного странное решение обновить авто до более современного Lamborghini Murcielago.

Как ни странно, получилось очень даже неплохо. У купе Ламборгини полностью заменили переднюю часть и установили оптику в стиле Murcielago. Сзади изменения менее заметны, ну а техническая начинка осталась нетронутой. Автомобиль оснащен 5,7-литровым 530-сильным V12.

Ранее сообщалось, что немецкие мастера сделали роскошный гибрид микроавтобуса Volkswagen и Porsche 911.

Поделись:
Теги: Lamborghini Diablo, суперкар, тюнинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь