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Украинский мастер переделал Mercedes-Benz C-Class в крутой внедорожник

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Украинские хозяева Mercedes-Benz C-Class первой генерации частенько их усовершенствуют.
На авто поставили “зубастую“ “обувку“ увеличенного размера
На авто поставили “зубастую“ “обувку“ увеличенного размера
autocentre.ua

Mercedes W202 достаточно часто встречается на наших дорогах. Украинские хозяева Mercedes-Benz C-Class первой генерации частенько их усовершенствуют. Про один из таких тюнинг-проектов рассказал ТопЖыр.

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Житель села Микуличин (Ивано-Франковская область) превратил свой “Мерс“ в настоящий внедорожник. Привод остался классическим, на задние колеса, но существенно была улучшена геометрия проходимости.

Для этого пружинную подвеску оснастили пневмобаллонами. Кроме того поставили “зубастую“ “обувку“ увеличенного размера, для чего установили пластмассовые надкрылки спереди. Двигатель и коробка передач остались без доработок.

Ранее сообщалось, что будет, если поменять колеса машины на канализационные люки - эксперимент.

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Теги: внедорожник, Мерседес, старые авто
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