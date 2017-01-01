Финские мастера создали самый быстрый комбайн для дрэг-рейсинга - видео заезда

В итоге стандартный дрэг-рейс на 402 метра финский трактор преодолевает за 14,1 секунды.

Lanos Sport проезжает 402 метра почти на секунду медленнее - за 15 секунд Скриншот видео

Чтобы привлечь внимание, просто создать быстрый автомобиль уже недостаточно. Поэтому и появляются тюнинг-проекты по превращению в дрэгстеры всего, от корзин из супермаркета до машин для детей. А в этот раз скоростным сделали и вовсе сельскохозяйственный комбайн, сообщает Авто24.

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Мастера Рейн Савиойей и Петри Пло из Финляндии поставили на старый комбайн Fahr M44 1967 8.2-литровый бензиновый V8 от Cadillac Eldorado 1976 года. С помощью пары турбокомпрессоров мощность довели до 500 л.с.

В итоге стандартный дрэг-рейс на 402 метра финский трактор преодолевает за 14,1 секунды, показывая на финише скорость в 154 км/ч. Неплохо для 2-тонной махины. Особенно, учитывая, что тот же Lanos Sport проезжает 402 метра почти на секунду медленнее - за 15 секунд.

Ранее сообщалось, что фото переделанной в пикап Теслы попали в сеть.