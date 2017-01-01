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Роскошный суперкар Porsche 911 засняли во дворе обычной хрущевки в Харькове

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Такому авто скорее место на трассах, треках или элегантных улицах больших городов.
Данная модель Porsche 911 Turbo GT Street R отличается своим уникальным тюнингом от TechArt
Данная модель Porsche 911 Turbo GT Street R отличается своим уникальным тюнингом от TechArt
topgir.com.ua

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Уникальный Porsche 911 за полмиллиона долларов засняли на траве возле обычной хрущевки в Харькове. Выглядит фото очень необычно, ведь такому авто скорее место на трассах, треках или элегантных улицах больших городов. Об этом сообщает ТопЖыр.

Данная модель Porsche 911 Turbo GT Street R отличается своим уникальным тюнингом от TechArt - всего таких машин выпустили только 30 штук. Автомобиль оснащен 690-сильной оппозитной шестеркой, которая позволяет ему ускоряться до “сотни” за 3 с и развивать максимальную скорость в 360 км/ч.

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Позже стало известно, что этому фото уже несколько лет, но ранее оно не публиковалось. Интересно, что на днях публиковались свежие фото такой же модели в Харькове. Таким образом, сразу 2 из 30 уникальных Porsche 911 базируются в Харькове? Вполне возможно, учитывая, что номера у машин разные.

У авто 690-сильной оппозитной шестеркой, которая позволяет ему ускоряться до “сотни” за 3 с
У авто 690-сильной оппозитной шестеркой, которая позволяет ему ускоряться до “сотни” за 3 с
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что брошенная Chevrolet Impala простояла 35 лет под навесом в поле.

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Теги: интересные авто, тюнинг, Porsche 911, Харьков
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