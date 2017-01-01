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Mitsubishi Lancer превратили в настоящего монстра для гонок

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Для участия в соревновании Time Attack машину доработали очень масштабно.
Результат впечатляет - машина поставила рекорд круга на соревнованиях в Италии
Результат впечатляет - машина поставила рекорд круга на соревнованиях в Италии
Скриншот видео

На соревнованиях, к которым допускают только авто, основанные на серийных версиях, интересно ходить хотя бы, чтобы получить удовольствие от результатов работы механиков. Какие только конструктивные решения не принимаются, чтобы обычную машину превратить в настоящего монстра для гонок.

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Например, этот Mitsubishi Lancer Evolution X. Для участия в соревновании Time Attack машину доработали очень масштабно. Из очевидного - появление сумасшедшего переднего сплиттера и еще более пугающего спойлера. Что именно поменяли во внутренностях авто осталось неизвестным, но результат впечатляет - машина поставила рекорд круга на соревнованиях в Италии (1:49,665).

Ранее сообщалось, что роскошный суперкар Porsche 911 засняли во дворе обычной хрущевки в Харькове.

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Теги: гонки, соревнования, Mitsubishi Lancer Evolution X
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