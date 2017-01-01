Что будет, если в пикап установить двигатель от газонокосилки - видеоэксперимент

Для эксперимента взяли мотор для газонокосилок Predator (Хищник) на 212 кубических сантиметров и 6,5 лошадиных сил мощности.

По словам автора тюнинга, пикап развивает около 30 километров в час Скриншот видео

Интересным автомобильным видеоэкспериментам на Youtube, кажется, не будет конца. В этот раз умелец из США решил узнать что будет, если в пикап Dodge Ram установить двигатель от газонокосилки. Об этом сообщает Авто24.

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Для эксперимента взяли мотор для газонокосилок Predator (Хищник) на 212 кубических сантиметров и 6,5 лошадиных сил мощности. Как для газонокосилки, это может и немало, но на пикапе Dodge Ram такой двигатель используется, вероятно, впервые.

Двигатель даже получилось совместить с 5-ступенчатой механикой и центробежной муфтой сцепления.

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По словам автора тюнинга, пикап развивает около 30 километров в час. Единственный недостаток - запуск мотора с помощью ручного тросового стартера, провод от которого выведен под левую колесную арку.

Ранее сообщалось, что роскошный Bentley очень неоднозначно тюнинговали в гусеничный “танк“.