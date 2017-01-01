"Па-багатому": Появились фото самого жуткого тюнинга Tesla Model S

Вряд ли кто-то скажет, что с такими изменениями классический вид Tesla Model S стал выглядеть лучше.

Электрокары были созданы во многом для сохранения природы. В Тесла пошли еще дальше и принципиально не использовали в своих машинах материалы животного происхождения.

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Хозяин этой Tesla Model S решил это исправить и обил салон своего авто кожей крокодила. Кресла, в свою очередь, отделаны кожей питона.

Результат такого тюнинга выглядит просто ужасно - глядя на эти фото появляется мысль, что крокодилы и питоны умерли абсолютно зря. Не говоря уже об этих нелепых значках и наклейках.

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Конечно, о вкусах не спорят. Но вряд ли кто-то скажет, что с такими изменениями классический вид Tesla Model S стал выглядеть лучше.

Результат такого тюнинга выглядит просто ужасно autocentre.ua

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