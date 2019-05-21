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Тюнинг-мастера в США создали самое заниженное авто в мире

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Просто уменьшить дорожный просвет автором тюнинга показалось недостаточным - в результате у авто буквально нижнюю часть кузова.
Для такого тюнинга выбрали автомобиль с совсем немаленьким клиренсом
Для такого тюнинга выбрали автомобиль с совсем немаленьким клиренсом
topgir.com.ua

Мастера в США создали наверное самый заниженный автомобиль в мире. Фотографии опубликовал ТопЖыр.

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Любопытно, что для таких целей выбрали автомобиль с совсем немаленьким клиренсом - пикап Chevrolet S10.

Просто уменьшить дорожный просвет автором тюнинга показалось недостаточным - в результате у авто буквально нижнюю часть кузова. Интересно, может ли такое авто вообще ездить?

Интересно, может ли такое авто вообще ездить?
Интересно, может ли такое авто вообще ездить?
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что Mitsubishi Lancer превратили в настоящего монстра для гонок.

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Теги: пикап, заниженное авто, Chevrolet S10
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Gagarinn    21.05.2019, 13:54
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Gagarinn
Просто уменьшить дорожный просвет автором тюнинга показалось недостаточным - в результате у авто буквально нижнюю часть кузова.
Афтар убейся апстену!
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