Тюнинг-мастера в США создали самое заниженное авто в мире

Просто уменьшить дорожный просвет автором тюнинга показалось недостаточным - в результате у авто буквально нижнюю часть кузова.

Для такого тюнинга выбрали автомобиль с совсем немаленьким клиренсом topgir.com.ua

Мастера в США создали наверное самый заниженный автомобиль в мире. Фотографии опубликовал ТопЖыр.

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Любопытно, что для таких целей выбрали автомобиль с совсем немаленьким клиренсом - пикап Chevrolet S10.

Просто уменьшить дорожный просвет автором тюнинга показалось недостаточным - в результате у авто буквально нижнюю часть кузова. Интересно, может ли такое авто вообще ездить?

Интересно, может ли такое авто вообще ездить? topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что Mitsubishi Lancer превратили в настоящего монстра для гонок.