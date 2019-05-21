Тюнинг-мастера в США создали самое заниженное авто в мире
Просто уменьшить дорожный просвет автором тюнинга показалось недостаточным - в результате у авто буквально нижнюю часть кузова.
Мастера в США создали наверное самый заниженный автомобиль в мире. Фотографии опубликовал ТопЖыр.
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Любопытно, что для таких целей выбрали автомобиль с совсем немаленьким клиренсом - пикап Chevrolet S10.
Просто уменьшить дорожный просвет автором тюнинга показалось недостаточным - в результате у авто буквально нижнюю часть кузова. Интересно, может ли такое авто вообще ездить?
Ранее сообщалось, что Mitsubishi Lancer превратили в настоящего монстра для гонок.
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