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В Сети продают Toyota Camry с очень странным тюнингом - фотографии

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Нелепым окрасом в данном тюнинг-проекте не обошлось.
Toyota Camry под слоями всех этих изменений просто не узнать
Toyota Camry под слоями всех этих изменений просто не узнать
autocentre.ua

Продолжаем рубрику “неоднозначный“ тюнинг. В этот раз расскажем о розово-сиреневой Toyota Camry из Санкт Петербурга. Фотографии опубликовал Автоцентр.

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Нелепым окрасом в данном тюнинг-проекте не обошлось. Нельзя также не отметить странную оптику - крошечную и абсолютно не подходящую такой машине, и странную радиаторную решетку.

Но вернемся к цвету. Мало того, что он кислотно-сиреневый, так весь кузов еще и разрисовали картинками в виде стилизованных кристаллов и космонавтов. Toyota Camry под слоями всех этих изменений просто не узнать.

Весь кузов еще и разрисовали картинками в виде стилизованных кристаллов и космонавтов
Весь кузов еще и разрисовали картинками в виде стилизованных кристаллов и космонавтов
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что тюнинг-мастера в США создали самое заниженное авто в мире.

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Теги: Toyota Camry, нелепый тюнинг, странный тюнинг
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