Видео: В миниатюрное ретроавто установили мощнейший двигатель

Мастера установили в миниатюрную машину 4,8-литровую карбюраторную восьмерку.

Обновленный Mini стал заднеприводным и очень резвым Скриншот видео

Такой Mini вы еще не видели! Мастера установили в миниатюрную машину 4,8-литровую карбюраторную восьмерку, причем дополненную огромным механическим компрессором. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Необычный тюнинг старенького Мини 1977 года выполнили в Канаде. Для замены двигателя британский миниатюрный авто пришлось переделать. Ему усилили подрамник, а радиатор теперь под передними сиденьями.

Обновленный Mini стал заднеприводным и очень резвым, судя по предоставленному видео.

Ранее сообщалось, что в Сети продают Toyota Camry с очень странным тюнингом - фотографии.