Неизвестный автомобиль замаскировали под Bugatti Veyron и продают за 6000 долларов

Автор продает авто за достаточно солидные для такого исполнения 6 тысяч долларов.

Переделки посредственных авто в копии дорогих машин можно отнести к отдельному классу тюнинг-проектов. У кого-то получается лучше и машина приобретает стильный и самобытный вид, а у кого-то хуже и в итоге получаются скорее жалкие пародии на элитные авто. Насколько удачна эта переделка в Bugatti Veyron оцените сами.

Читай также: Видео: В миниатюрное ретроавто установили мощнейший двигатель

Что скрывается внутри этого небрежно сделанного автомобиля - сказать сложно. Оригинальное авто просто не угадывается под слоем отвратительно выполненных кузовных панелей.

Скорее всего, мы видим комбинацию сразу нескольких авто - скорее всего авторы поколдовали и с колесной базой. Интересно, что автор продает авто за достаточно солидные для такого исполнения 6 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что украинский мастер переделал Mercedes-Benz C-Class в крутой внедорожник.