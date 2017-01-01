Неизвестный автомобиль замаскировали под Bugatti Veyron и продают за 6000 долларов
Переделки посредственных авто в копии дорогих машин можно отнести к отдельному классу тюнинг-проектов. У кого-то получается лучше и машина приобретает стильный и самобытный вид, а у кого-то хуже и в итоге получаются скорее жалкие пародии на элитные авто. Насколько удачна эта переделка в Bugatti Veyron оцените сами.
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Что скрывается внутри этого небрежно сделанного автомобиля - сказать сложно. Оригинальное авто просто не угадывается под слоем отвратительно выполненных кузовных панелей.
Скорее всего, мы видим комбинацию сразу нескольких авто - скорее всего авторы поколдовали и с колесной базой. Интересно, что автор продает авто за достаточно солидные для такого исполнения 6 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что украинский мастер переделал Mercedes-Benz C-Class в крутой внедорожник.
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