Видео с "худшим тюнингом Mercedes" стало вирусным в Сети

Свидетель, заснявший его, сначала даже не поверил глазам.

Достаточно просто почитать комментарии к видео. чтобы понять мнение о таком тюнинге Скриншот видео

В Сети появилось видео необычного автомобиля, с очень необычными большими колесами. Кадры опубликовало Авто24. Такой стиль называется “donk“ и обычно для него выбирают заурядные автомобили.

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В этом же случае основой выступил Mercedes-Benz SLK R170, который очень сложно узнать. Роскошный родстер оборудовали огромными 30-дюймовыми колесами.

Свидетель, заснявший его, сначала даже не поверил глазам. А затем на протяжении съемок лишь всхлипывал “нет, нет, этого не может! что же ты наделал?!“. Общее мнение пользователей Сети категорично - машину просто изуродовали. Достаточно просто почитать комментарии к видео, которое, кстати, набрало 5,2 миллиона просмотров за 2 недели.

Ранее сообщалось, что неизвестный автомобиль замаскировали под Bugatti Veyron и продают за 6000 долларов.