Lamborghini приготовила суперкар-внедорожник для дорог Украины
Это совсем не шутка - итальянская компания подготовила концепт подготовленного к бездорожью суперкара Lamborghini Huracan Sterrato. Фотографиями поделился Топжыр.
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В частности, у обычного Huracan подняли клиренс на 4,7 сантиметра, расширили крылья на 3 сантиметра, добавили рейлинги для багажника на крыше.
Кроме того, установили защиту днища и дополнительную диодную оптику. В салоне появились сиденья с карбоновым каркасом и клетка из титана.
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Как и стандартный Lamborghini Huracan Evo, концепт оснащен 5,2-литровым 640-сильным V10, полным приводом и полноуправляемым шасси.
Ранее сообщалось, что неизвестный автомобиль замаскировали под Bugatti Veyron и продают за 6000 долларов.
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