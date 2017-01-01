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Lamborghini приготовила суперкар-внедорожник для дорог Украины

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Как и стандартный Lamborghini Huracan Evo, концепт оснащен 5,2-литровым 640-сильным V10.
В частности, у Huracan подняли клиренс на 4,7 сантиметра и расширили крылья на 3 сантиметра
В частности, у Huracan подняли клиренс на 4,7 сантиметра и расширили крылья на 3 сантиметра
topgir.com.ua

Это совсем не шутка - итальянская компания подготовила концепт подготовленного к бездорожью суперкара Lamborghini Huracan Sterrato. Фотографиями поделился Топжыр.

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В частности, у обычного Huracan подняли клиренс на 4,7 сантиметра, расширили крылья на 3 сантиметра, добавили рейлинги для багажника на крыше.

Кроме того, установили защиту днища и дополнительную диодную оптику. В салоне появились сиденья с карбоновым каркасом и клетка из титана.

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Как и стандартный Lamborghini Huracan Evo, концепт оснащен 5,2-литровым 640-сильным V10, полным приводом и полноуправляемым шасси.

Кроме того, установили защиту днища и дополнительную диодную оптику
Кроме того, установили защиту днища и дополнительную диодную оптику
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что неизвестный автомобиль замаскировали под Bugatti Veyron и продают за 6000 долларов.

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Теги: Lamborghini Huracan, внедорожник, интересные авто
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