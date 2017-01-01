В Киеве засветился один из самых мощных седанов в мире - Brabus 800
Данная машина является одним из самых быстрых и мощных седанов в мире.
Продолжаем осмотр интересных автомобилей, которые засветились на дорогах городов Украины. В этот раз речь пойдет о крутом Brabus 800, который сфотографировали в Киеве. Фотографии опубликовал ТопЖыр.
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Данная машина является одним из самых быстрых и мощных седанов в мире. В основу Brabus 800 взят Mercedes S-Class W222.
“800“ в названии соответствует количеству лошадок, до которого разогнали его турбированный V8. Разгон до 100 км/ч занимает 3,1 с, а максималка превышает 300 км/ч. Брабус 800 в Европе можно примерно за 360 тыс. евро.
Ранее сообщалось, что неизвестный автомобиль замаскировали под Bugatti Veyron и продают за 6000 долларов.
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