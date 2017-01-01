Тот самый "Хиппи-бас" Volkswagen T1 оснастили мощным двигателем от Porsche 911
Удивительный заезд старенького минивэна Volkswagen Transporter T1 из 50-60-х зафиксировали на гоночной трассе в Германии.
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Подобный трюк описан в книге “Три товарища“ Э.-М. Ремарка. В одном из эпизодов знаменитого романа главный герой оснастил старомодный кузов новейшим скоростным двигателем. Такая изобретательность помогла ему обойти новый гоночный автомобиль на трассе и выиграть пари.
В данном случае бусик WV T1 оснастили рядной шестёркой от Porsche 911, ковшеобразными спортивными сиденьями и каркасом безопасности для дрифта.
С такой оснасткой испытание лучше всего проводить на легендарной немецкой испытательной трассе в Нюрнбургринге. Заезд можно посмотреть на видео:
Ранее сообщалось, как кузов нового Porsche 911 адаптируется к высокой скорости: Видео.
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