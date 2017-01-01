Добавили мощности: Хетчбек Skoda Scala получил крутую "заряженную" версию

Так или иначе без спортивной Scala уже точно не обойдется.

У одного из самых популярных у нас автомобилей Skoda Octavia есть не менее интересная спортивная версия. В новом поколении спортивную Октавию обещают оснастить супермощной гибридной силовой установкой. Остается ждать презентацию этой новинки.

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А пока можно обратить внимание на не менее интересный и достойный вариант от той же Skoda. А именно - спортивный вариант Skoda Scala . Стандартную версию Skoda Scala 2019 уже представили, а вот будет ли у нее спортивная версия - вопрос.

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Прототип спортивной Scala уже показали, но пустят ли ее в серию пока неизвестно - возможно чешский производитель не захочет конкуренции двух похожих машин в рамках одной марки.

Но можно с уверенностью сказать, что так или иначе без спортивной Scala не обойдется . Немецкая компания DTE Systems представила программу доработки Scala и четырех двигателей ее гибридной установки и получилось очень интересно.

Прототип спортивной Scala уже показали, но пустят ли ее в серию пока неизвестно eurotuner.de

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Самый слабый двигатель после доработки выдает 118 л.с. (210 Нм), самый мощный - 177 л.с. (308 Нм). Дизельный же двигатель подняли до 132 л.с. (290 Нм). Режимы переключаются на пульте , или с помощью приложения на смартфоне .

Режимы переключаются на пульте, или с помощью приложения на смартфоне. eurotuner.de

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