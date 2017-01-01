Неизвестная разработка ЗАЗ: Появились фото внедорожного пикапа "Таврии"

После доработки у такой привычной для нас Таврии получился очень экзотический вид.

У большинства украинцев “Запорожский автомобильный завод“ ассоциируется с недорогими и ничем не примечательными авто.

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Тем не менее, отечественное предприятие готовило массу интересных разработок, которые в итоге так и не стали выпускать серийно. Фотографии одной из них опубликовало сообщество “Українські автомобілі“ в Facebook, сообщает auto.bigmir.net.

На данных фото можно увидеть очень редкую машину - пляжную Таврию, которую создали в 90-х для компании Otis Tarda. После доработки у такой привычной для нас Таврии получился очень экзотический вид.

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В частности, срезали верхнюю секцию задней части кузова - вместо неё появился металлический каркас с дополнительными фонарями, а между кабиной и грузовым отсеком была установлена стеклянная перегородка.

Также поменялся и двигатель - его позаимствовали от ВАЗ-2108, предварительно доработав. Подвеска также перекочевала от тольяттинской “восьмерки” и была оснащена стабилизаторами поперечной устойчивости.

Ранее сообщалось, что Бэкхем роскошно тюнинговал внедорожник Rolls-Royce Cullinan.