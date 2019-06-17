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Парадоксальный тюнинг: Кабриолет BMW превратили в Запорожец

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Стоит кабриолет Запорожец стоит всего 7750 долларов.
Парадоксальный тюнинг: Кабриолет BMW превратили в Запорожец
© avito.ru
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  • БМВ, аналогичное тому, который использовали в этом тюнинге
Парадоксальный тюнинг: Кабриолет BMW превратили в Запорожец
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Тюнинг-проектов с Запорожцами просто не счесть. Старенькие советские машины во что только не переделывали - от спорткаров до тракторов.

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В этом случае все наоборот - здесь уже BMW 3 Series E30 переделали в ЗАЗ-968. Оригинальное решение, нужно признать. Стоит кабриолет Запорожец стоит всего 7750 долларов. Машину продают на одном популярном интернет-аукционе, сообщает auto.bigmir.net.

Хоть в авто достаточно очевидно узнается Запорожец, кузовные панели BMW все же проглядываются. Да и мотор расположен спереди. Оснащена машина 2,8-литровой рядной шестеркой на 200 л. с.

Ранее сообщалось, что хетчбек Skoda Scala получил крутую “заряженную“ версию.

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Теги: Запорожец, тюнинг, кабриолет
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