Парадоксальный тюнинг: Кабриолет BMW превратили в Запорожец

Стоит кабриолет Запорожец стоит всего 7750 долларов.

Тюнинг-проектов с Запорожцами просто не счесть. Старенькие советские машины во что только не переделывали - от спорткаров до тракторов.

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В этом случае все наоборот - здесь уже BMW 3 Series E30 переделали в ЗАЗ-968. Оригинальное решение, нужно признать. Стоит кабриолет Запорожец стоит всего 7750 долларов. Машину продают на одном популярном интернет-аукционе, сообщает auto.bigmir.net.

Хоть в авто достаточно очевидно узнается Запорожец, кузовные панели BMW все же проглядываются. Да и мотор расположен спереди. Оснащена машина 2,8-литровой рядной шестеркой на 200 л. с.

Ранее сообщалось, что хетчбек Skoda Scala получил крутую “заряженную“ версию.