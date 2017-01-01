Китайские тюнинг-мастера превратили Suzuki Jimny в "Гелендваген"

Китайские тюнинг-мастера создали тюнинг-пакет, который превратит Jimny в маленький Гелендваген.

Новенький Suzuki Jimny невероятно похож на легендарный Mercedes-AMG G63, он же известный, как “Гелендваген“, или “Гелик“. Появление тюнинга, о котором расскажем далее, более чем напрашивалось.

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Китайские тюнинг-мастера создали не просто единичный проект, а тюнинг-пакет, который превратит Jimny в маленький Гелендваген. Фотографии авто опубликовал GTBOARD, сообщает auto.bigmir.net.

У внедорожника такие же фары и решетка радиатора, появились даже дуги и боковой выхлоп. Правда, под капотом “все те же“ - 1,5-литровый двигатель на 102 л. с. Но стоит признать, что такое превращение выглядит достаточно мило.

Ранее сообщалось, что появились фото внедорожного пикапа “Таврии“.

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