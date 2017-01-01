Британские мастера создали супер-роскошный тюнинг микроавтобуса Volkswagen T6

Бусик занизили, добавили карбоновые бамперы, капот и передние крылья.

Мы уже публиковали несколько интересных тюнинг-проектов Volkswagen T6, а теперь в Сети опубликовали фото еще одного. Кто бы мог подумать, что особую популярность в Европе приобретет тюнинг именно микроавтобусов.

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Данный экземпляр выполнен ателье Plush Automotive из Великобритании. Бусик занизили, добавили карбоновые бамперы, капот и передние крылья. Кроме того, обращают на себя внимание низкопрофильные шины размером 225/35 R20 и оригинальные колесные диски.

Понять, что внутри сложно, но, кажется, проглядываются спортивные ковшеобразные кресла. Кроме этого, установлен руль от Volkswagen Golf R. Интересно, что у микроавтобуса пневмоподвеска, поэтому высоту клиренса можно легко менять.

Ранее сообщалось, что кабриолет BMW превратили в Запорожец.

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