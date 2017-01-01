ТОП-4 самых странных видов способов тюнинговать Skoda Octavia

Не смотря на наличие спортивной версии машины, многим этого не хватает и они самостоятельно берутся за напильники.

Skoda Octavia - один из самых классических автомобилей благодаря своей практичности и сравнительной бюджетности.

И не смотря на наличие спортивной версии машины, многим этого не хватает и они сами берутся за напильники, чтобы сделать свои переделки чешского авто. Подборку самых странных тюнингов Окставии подготовил Автоцентр.

1. Гоночные Skoda Octavia

И если этот вариант еще смотрится ничего... autocentre.ua

...то что это такое? autocentre.ua

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Как уже говорилось выше, Шкода дает возможность приобрести разработанную профессионалами спортивную версию авто. Что не останавливает умельцев сверлить в переднем бампере огромные воздухозаборники, “ронять“ клиренс и покупать крутые колесные диски.

2. Тюнинг автомобильной оптики

К счастью, вариантов оптике на рынке предостаточно autocentre.ua

Экономный способ сделать свою машину не такой, как у всех autocentre.ua

Что побуждает так “персонализировать“ свои автомобили - непонятно. Но аккуратный дизайн авто можно легко превратить в что-то из предоставленного ниже, благодаря новой светотехнике.

3. Стенс Октавии

Этот обязательный отрицательный развал... autocentre.ua

Такой тип кузова ну совсем не подходит к стилю Стенс autocentre.ua

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Стенс - тот самый вид тюнинга, когда машины сильно заниживают и делают колеса побольше с обязательным отрицательным развалом. Шкоду эта мода тоже не обошла.

4. Богатый внутренний мир

Типичный экземпляр autocentre.ua

Если хочешь чувствовать себя, как в салоне Боинга autocentre.ua

Некоторые владельцы решают вместо того, чтобы баловать глаз прохожих, баловать себя комфортом. Поэтому свою творческую энергию направляют на тюнинг салона, не без обязательных пластиковых “деревянных“ панелях, искусственной кожи страстных цветов и дополнительных приборах.

Ранее сообщалось, что китайские тюнинг-мастера превратили Suzuki Jimny в “Гелендваген“.