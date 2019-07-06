На базе культового социалистического авто создали крутой городской электрокар

По словам авторов, электрическая версия не уступает по характеристикам бензиновой.

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В Северной Македонии создали электрокар на базе культовой малолитражки эпохи социализма - югославской Zastava 750.

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Мастера фирмы BB Classic Cars выбрали этот автомобиль, как один из самых популярных в Югославии в свое время - всего их выпустили около 900 000 штук.

По словам авторов, электрическая версия не уступает по характеристикам бензиновой.

“Электромотор обладает значительно большим потенциалом и позволяет развивать большую скорость, которую мы ограничили на отметке 120 км/ч“

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Автомобиль оснащается асинхронным электрическим мотором водяного охлаждения немецкого бренда Kessler. Пиковая мощность достигает 22 кВт (30 л.с.). Литий-железо-фосфатная (LiFePo) батарея емкостью 10,2 кВт-ч обеспечивает запас хода до 150 км.

Для зарядки батареи в домашних условиях потребуется 3 часа, а на быстрой станции – всего 15 минут. При этом стоимость электроэнергии, необходимой для полной зарядки батареи составляет всего 1 евро.

Ранее сообщалось, что британские мастера создали супер-роскошный тюнинг микроавтобуса Volkswagen T6.