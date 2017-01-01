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В Киеве засветился первый кроссовер Lamborghini - теперь с крутым тюнингом

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Мало нам было крутых кроссоверов Lamborghini, 5 разных экземпляров которых поймали на украинских дорогах.
Наиболее вероятный владелец - известный ценитель элитных авто Михаил по прозвищу Казах
Наиболее вероятный владелец - известный ценитель элитных авто Михаил по прозвищу Казах
topgir.com.ua

Мало нам было крутых кроссоверов Lamborghini, 5 разных экземпляров которых поймали на украинских дорогах. Так теперь в Киеве засняли Lamborghini Urus с очень интересным тюнингом. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Это один из 5 засветившихся раньше Урусов, но теперь другого цвета - авто обклеили черной матовой пленкой. Также тюнинг Lamborghini Urus включает новые кованные диски с шинами Pirelli P Zero.

Тюнинг Lamborghini Urus включает новые кованные диски с шинами Pirelli P Zero
Тюнинг Lamborghini Urus включает новые кованные диски с шинами Pirelli P Zero
topgir.com.ua

Сообщается, что наиболее вероятным владельцем кроссовера, скорее всего, является известный ценитель элитных авто Михаил по прозвищу Казах. К слову, доработал свой Lambo Urus он относительно недавно, ведь ранее в июне машину видели во Львове еще без матовой пленки.

ведь ранее в июне машину видели во Львове еще без матовой пленки
ведь ранее в июне машину видели во Львове еще без матовой пленки
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве засветился удивительный плавающий лимузин.

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Теги: Lamborghini, Urus, интересные авто
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