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В Сети показали Nissan Patrol с самым брутальным украинским тюнингом

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Вместо заднего бампера владелец Patrol четвёртого поколения установил... настоящее бревно.
Nissan Patrol IV без сомнений можно назвать одним из самых брутальных внедорожников
Nissan Patrol IV без сомнений можно назвать одним из самых брутальных внедорожников
facebook.com/groups/AvtoKiev/

В Сети опубликовали фотографии необычно брутального украинского тюнинга Nissan Patrol IV. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на Автомобильный Киев.

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Nissan Patrol IV без сомнений можно назвать одним из самых брутальных внедорожников в истории, поэтому такое усовершенствование почему-то не кажется диким и неорганичным.

Вместо заднего бампера владелец Patrol четвёртого поколения установил... настоящее бревно. Его, кстати, дополнили петлями для буксировки. а значит можно предположить, что этот внедорожник успел побывать в экстремальных условиях. Засняли машину в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Сети выставили на продажу лимузин Porsche 356.

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Теги: бревно, тюнинг, кустарный тюнинг
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