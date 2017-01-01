В Сети показали Nissan Patrol с самым брутальным украинским тюнингом

Вместо заднего бампера владелец Patrol четвёртого поколения установил... настоящее бревно.

Nissan Patrol IV без сомнений можно назвать одним из самых брутальных внедорожников facebook.com/groups/AvtoKiev/

В Сети опубликовали фотографии необычно брутального украинского тюнинга Nissan Patrol IV. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на Автомобильный Киев.

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Nissan Patrol IV без сомнений можно назвать одним из самых брутальных внедорожников в истории, поэтому такое усовершенствование почему-то не кажется диким и неорганичным.

Вместо заднего бампера владелец Patrol четвёртого поколения установил... настоящее бревно. Его, кстати, дополнили петлями для буксировки. а значит можно предположить, что этот внедорожник успел побывать в экстремальных условиях. Засняли машину в Киеве.

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