Украинец переделал Opel 1937-го года в "безумный" скоростной хот-род

Автомобиль по стилю напоминает машины из фильма “Mad Max: Fury Road“.

Внешний вид у автомобиля получился очень эффектный Скриншот Youtube

В Украине засветился роскошный тюнингованный хот-род в стиле фильма “Mad Max: Fury Road“. Об авто рассказали в сюжете ДжеДАИ.

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Машину собрал житель Сум Денис Косяков, на базе сразу нескольких авто. В частности, особый интерес представляет раритетный кузов от Opel Olympia 1937 года.

Установили его на раму от Mercedes ML55 AMG, у внедорожника взяли также двигатель и АКПП. Выглядит автомобиль очень эффектно.

С 5,5-литровой 340-сильной восьмеркой разгон до сотни занимает 4,3 с, а четверть мили хот-род Опель проезжает за 13,1 с. К тому же, заднеприводное авто эффектно жжет резину.

Ранее сообщалось, что в Сети показали Nissan Patrol с самым брутальным украинским тюнингом.