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Мастера тюнинговали обычный ЛуАЗ в крутой 8-колесный вездеход

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ЛуАЗ на этих фото прописан в Сибири и имеет 8 колес.
В конструкции нового кузова использованы детали от различных моделей УАЗ
В конструкции нового кузова использованы детали от различных моделей УАЗ
topgir.com.ua

В Сети опубликовали фото очень необычной версии вездехода ЛуАЗ. Кадры опубликовал ТопЖыр.

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Не так давно уже сообщалось о 6-колесном пикапе ЛуАЗ, который выставили на продажу в западной Украине. ЛуАЗ на этих фото прописан в Сибири и имеет уже 8 колес.

Автомобиль заметно увеличили и изменили внешне. Теперь у него четыре двери и металлическая жесткая крыша.

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В конструкции нового кузова использованы детали от различных моделей УАЗ. А вот капот позаимствовали у ГАЗ-53. Тюнинг ЛуАЗ также включает шноркель для преодоления бродов.

Ранее сообщалось, что на заводе BMW создали уникальный пикап на базе X7 - фотографии.

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Теги: внедорожник, 8-колесный, ЛуАЗ
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гость  (аноним)  19.07.2019, 15:34
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и если раньше, при проезде через ямку, было тук-тук, то теперь - тук-тук-тук-тук - зашибись как комфортнее стало!
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