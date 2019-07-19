Мастера тюнинговали обычный ЛуАЗ в крутой 8-колесный вездеход
В Сети опубликовали фото очень необычной версии вездехода ЛуАЗ. Кадры опубликовал ТопЖыр.
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Не так давно уже сообщалось о 6-колесном пикапе ЛуАЗ, который выставили на продажу в западной Украине. ЛуАЗ на этих фото прописан в Сибири и имеет уже 8 колес.
Автомобиль заметно увеличили и изменили внешне. Теперь у него четыре двери и металлическая жесткая крыша.
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В конструкции нового кузова использованы детали от различных моделей УАЗ. А вот капот позаимствовали у ГАЗ-53. Тюнинг ЛуАЗ также включает шноркель для преодоления бродов.
Ранее сообщалось, что на заводе BMW создали уникальный пикап на базе X7 - фотографии.
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