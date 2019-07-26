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Старую "Волгу" превратили в стильный и очень яркий лоурайдер

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Стареньким советским авто вполне можно дать вторую жизнь, если талантливо подойти к тюнингу.
По закону жанра автомобиль получил заниженный клиренс и пневмоподвеску
По закону жанра автомобиль получил заниженный клиренс и пневмоподвеску
Скриншот Youtube

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Стареньким советским авто вполне можно дать вторую жизнь, если талантливо подойти к тюнингу. Эта Волга ГАЗ-24 тому яркий пример. Причем, яркий, в прямом смысле - на эту крутую расцветку потратили около километра малярной краски.

Но самое интересное внутри. Волгу превратили в так называемый лоурайдер, поэтому по закону жанра автомобиль получил заниженный клиренс и пневмоподвеску.

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Не менее интересен и двигатель Волги. Этот 4,7-литровый 130-сильный V8 позаимствовали у автобуса КаВЗ. Он большой, а потому от капота пришлось отказаться. Зато это позволило поставить механические воздушные заслонки. МКПП при этом осталась родной.

Ранее сообщалось, как создавали тот самый плавающий-лимузин из Киева.

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Теги: Волга, лоурайд, интересный тюнинг
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navigator2    26.07.2019, 18:16
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navigator2
гмно а не дізайн
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