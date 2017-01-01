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Mercedes S600 W140 заставили звучать как болид Формулы-1 - видео

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На Pagani Zonda использовался тот же двигатель, что и в Mercedes S600.
Получился S-Class, который звучит как болид Формулы-1
Получился S-Class, который звучит как болид Формулы-1
Скриншот видео

Звук двигателя авто - отдельная характеристика, которая очень хорошо определяет автомобиль. Например, у Mercedes S600 W140 крутой двигатель V12, но звук у него немного приглушенный, соответствуя образу роскошного немецкого авто.

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Тем не менее, на Pagani Zonda использовался тот же двигатель, а звук у них намного агрессивнее. Как оказалось, все дело в выхлопе.

Ютубер effcpot заказал для своего Mercedes S600 W140 именно такую выхлопную систему. В результате получилась машина, которая выглядит как любой другой S-Class, но звучит – как болид Формулы-1.

Ранее сообщалось, что мастера создали уникальный 500-сильный хот-род с кабиной грузовика ЗИЛ.

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Теги: Mercedes S600 W140, Pagani Zonda, звук двигателя
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