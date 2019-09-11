Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве засветился уникальный Porsche 911 с супермощным двигателем

Комментариев: 1
После доработки 3,8-литровая оппозитная шестерка с турбонаддувом выдает 900 сил.
У автомобиля испанские номера
У автомобиля испанские номера
topgir.com.ua

В Киеве засветился редчайший Porsche 911 Stinger GTR Purple Carbon Edition. До этого тюнингованный Порше видели во Львове, сообщает ТопЖыр.

Читай также: Откуда привезли в Украину больше всего автомобилей за первое полугодие

У автомобиля испанские номера. Тем не менее, это не “евробляха“ в привычном для нас смысле слова. Этого авто в Украине проездом - владелец решил совершить путешествие из Испании в Россию.

Porsche 911 Stinger GTR Purple Carbon Edition отличается полностью карбоновым кузовом, у него новый обвес и золотистые кованные диски.

Но самое главное - это доработка двигателя. Теперь 3,8-литровая оппозитная шестерка с турбонаддувом выдает 900 сил!

Владелец решил совершить путешествие из Испании в Россию
Владелец решил совершить путешествие из Испании в Россию
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что Skoda представила электрокар CITIGOe iV.

Поделись:
Теги: Porsche 911 Stinger, мощные авто, интересные авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Sancho-s    11.09.2019, 15:23
Оценка:  -1
Sancho-s
и шо?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь