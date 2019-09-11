В Киеве засветился уникальный Porsche 911 с супермощным двигателем

После доработки 3,8-литровая оппозитная шестерка с турбонаддувом выдает 900 сил.

В Киеве засветился редчайший Porsche 911 Stinger GTR Purple Carbon Edition. До этого тюнингованный Порше видели во Львове, сообщает ТопЖыр.

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У автомобиля испанские номера. Тем не менее, это не “евробляха“ в привычном для нас смысле слова. Этого авто в Украине проездом - владелец решил совершить путешествие из Испании в Россию.

Porsche 911 Stinger GTR Purple Carbon Edition отличается полностью карбоновым кузовом, у него новый обвес и золотистые кованные диски.

Но самое главное - это доработка двигателя. Теперь 3,8-литровая оппозитная шестерка с турбонаддувом выдает 900 сил!

Владелец решил совершить путешествие из Испании в Россию topgir.com.ua

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