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Редкий тюнинг: Tesla Model 3 превратили в крутой заниженный спорткар

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Заниженный спорткар на базе Model 3 не мог не привлечь внимание.
Шины авто могут полностью утопать в колесных арках
Шины авто могут полностью утопать в колесных арках
Скриншот видео

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Автомобили Tesla все еще достаточно редкие, поэтому тюнинг-проектов с этими электрокарами почти нет. А те, что появляются, сразу привлекают к себе внимание. Как и этот заниженный спорткар на базе Model 3. Кадрами поделился YouTube-канал Ferrada.

Электрокар переобули в легкосплавные 20-дюймовые диски, а также оборудовали регулируемой пневматической подвеской. В итоге шины авто могут полностью утопать в колесных арках, а клиренс уменьшается до пугающего расстояния.

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Кроме того, электрокар получил эксклюзивные передние и задние обвесы. Также у авто необычный цвет - светлый кузов с черным капотом вместе с дисками и обвесами, что добавляют ему некой агрессии.

Ранее сообщалось, что мастера круто тюнинговали "горбатый" Запорожец.

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Теги: Tesla, тюнинг, мир, спорткар
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