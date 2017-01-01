Редкий тюнинг: Tesla Model 3 превратили в крутой заниженный спорткар

Заниженный спорткар на базе Model 3 не мог не привлечь внимание.

Читай также: Знаменитое авто Honda S2000 сделали полностью прозрачным - фотографии

Автомобили Tesla все еще достаточно редкие, поэтому тюнинг-проектов с этими электрокарами почти нет. А те, что появляются, сразу привлекают к себе внимание. Как и этот заниженный спорткар на базе Model 3. Кадрами поделился YouTube-канал Ferrada.

Электрокар переобули в легкосплавные 20-дюймовые диски, а также оборудовали регулируемой пневматической подвеской. В итоге шины авто могут полностью утопать в колесных арках, а клиренс уменьшается до пугающего расстояния.

Читай также: Мастера тюнинговали Волгу в роскошное американское ретроавто из 50-х

Кроме того, электрокар получил эксклюзивные передние и задние обвесы. Также у авто необычный цвет - светлый кузов с черным капотом вместе с дисками и обвесами, что добавляют ему некой агрессии.

Ранее сообщалось, что мастера круто тюнинговали "горбатый" Запорожец.