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В Киеве засветился редкий пикап Mercedes X-Class с тюнингом Brabus

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Версия с 2,3-литровым турбодизелем развивает 211 л. с., а с 3,0-литровым - 300 л. с.
Автомобиль засняли на дороге, но пока что только на эвакуаторе
Автомобиль засняли на дороге, но пока что только на эвакуаторе
Скриншот видео

Brabus с недавних пор разрабатывает тюнинг-проекты и под пикапы. Например, как этот Mercedes X-Class. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Один из таких авто ранее заметили в киевском автосалоне, а теперь засняли и на дороге. Правда, пока на эвакуаторе. Номера у него Полтавской области - вполне возможно, что предназначается он для известного полтавского автомолюбителя Александра Подоляки. В его коллекции есть и суперкары, и редкие дорогие внедорожники.

Изменения включает в себя новые решетку радиатора и передний бампер, светодиодную “люстру“ на крыше и 20-дюймовые колесные диски..

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Также пикап Mercedes X-Class стал мощнее. Версия с 2,3-литровым турбодизелем развивает 211 л. с., а с 3,0-литровым - 300 л. с. Более мощный Мерседес Брабус разгоняется до сотни за 7,5 с и развивает 190 км/ч. Купить Brabus X-Class можно по цене примерно от 90 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что ЗАЗ-968М тюнинговали в интересный среднемоторный суперкар - фотографии.

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Теги: Mercedes X-Class, Brabus, Киев
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Комментариев (1)
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Sancho-s    20.09.2019, 14:38
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Sancho-s
Зачем за такие деньги вот этот мешковоз
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