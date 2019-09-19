В Киеве засветился редкий пикап Mercedes X-Class с тюнингом Brabus

Версия с 2,3-литровым турбодизелем развивает 211 л. с., а с 3,0-литровым - 300 л. с.

Автомобиль засняли на дороге, но пока что только на эвакуаторе Скриншот видео

Brabus с недавних пор разрабатывает тюнинг-проекты и под пикапы. Например, как этот Mercedes X-Class. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Один из таких авто ранее заметили в киевском автосалоне, а теперь засняли и на дороге. Правда, пока на эвакуаторе. Номера у него Полтавской области - вполне возможно, что предназначается он для известного полтавского автомолюбителя Александра Подоляки. В его коллекции есть и суперкары, и редкие дорогие внедорожники.

Изменения включает в себя новые решетку радиатора и передний бампер, светодиодную “люстру“ на крыше и 20-дюймовые колесные диски..

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Также пикап Mercedes X-Class стал мощнее. Версия с 2,3-литровым турбодизелем развивает 211 л. с., а с 3,0-литровым - 300 л. с. Более мощный Мерседес Брабус разгоняется до сотни за 7,5 с и развивает 190 км/ч. Купить Brabus X-Class можно по цене примерно от 90 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что ЗАЗ-968М тюнинговали в интересный среднемоторный суперкар - фотографии.