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Единственная доработанная мастерами Fiat "Волга" - история авто

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В Турине делегации ГАЗ продемонстрировали Волгу с 2,8-литровым 160-сильным V6 от Fiat-130.
Изначально у Волги должен был быть более дорогой вариант ГАЗ-24-14 с двигателем V6
Изначально у Волги должен был быть более дорогой вариант ГАЗ-24-14 с двигателем V6
topgir.com.ua

Волга ГАЗ-24 в этом сюжете по настоящему уникальна. Особенность этого авто в том, что в свое время его доработали специалисты Fiat, поэтому второго такого в мире точно нет. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Итальянцы в 70-х создали этот роскошный вариант Волги. Выяснилось, что изначально у Волги должен был быть более дорогой вариант ГАЗ-24-14 с двигателем V6. Но с задачей советские инженеры не справились.

Тогда за дело взялись итальянцы. В Турине делегации ГАЗ продемонстрировали Волгу с 2,8-литровым 160-сильным V6 от Fiat-130.

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Новый мотор заставил доработать шасси. Кроме того, итальянская Волга получила фары от того же Fiat-130, а отделку салона сделали роскошнее. Правда, в серию авто так и не пошел.

Советские инженеры не справились с задачей
Советские инженеры не справились с задачей
topgir.com.ua

Тогда к делу принялись итальянцы
Тогда к делу принялись итальянцы
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что Audi R8 разогнали до невероятных 430 км в час.

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Теги: Волга ГАЗ-24, Волга, Fiat
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