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Подержанный фургон Mercedes превратили в комфортное убежище для путешествий

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Особая гордость кемпера – внушительных размеров душевая кабина с деревянным настилом.
Подержанный фургон Mercedes превратили в комфортное убежище для путешествий
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Подержанный фургон Mercedes превратили в комфортное убежище для путешествий
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Фотограф из США очень уютно переделал старый развозной фургон Mercedes-Benz Sprinter в комфортабельный кемпер. Фотографии автомобиля опубликовал Автоцентр.

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Глядя со стороны даже и не подумаешь, что этот обычный Mercedes-Benz Sprinter окажется настолько комфортным внутри. 

В салоны появились подвесные шкафчики с подпружиненными дверками, которые надежно фиксируются в открытом положении. Имеется и плоский LCD-телевизор на откидной турели. 

Диван легко превращается в двуспальную кровать. Конечно же, имеется и кухонный блок, с холодильником, мойкой и плитой.

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Особая гордость кемпера – внушительных размеров душевая кабина с деревянным настилом. Есть также и выносной душ со своим управлением, которым удобно пользоваться на природе.

На передней панели установлен iPad, который не только заведует мультимедийными функциями, но и через OBD-соединения может контролировать механические системы автомобиля.

Ранее сообщалось, что американские журналисты в восторге от украинского тюнинга Land Cruiser 200.

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Теги: фургон, Mercedes-Benz Sprinter, фургон
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