Мастера создали бронебойный УАЗ с кузовом из железобетона

В итоге получился идеальный автомобиль для тарана массой более 9 тонн.

Максималка в таких условиях всего 40 км в час, и разгон занимает немало времени Скриншот видео

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Мастера проекта Garage 54 удивили еще одним неожиданным тюнинг-проектом. На этот раз они создали уникальную версию УАЗ для тарана, использовав кузов из железобетона. Видео опубликовали на youtube канале проекта.

Подержанный внедорожник УАЗ 469 обложили деревянными щитами, а пространство между ними и родным стальным кузовом залили бетоном. Не забыли поставить и арматуру.

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В итоге получился идеальный автомобиль для тарана - массой более 9 тонн. Подвеску, конечно, усилили. А вот двигатель, трансмиссию и тормоза оставили без изменений.

Максималка в таких условиях всего 40 км в час, и разгон занимает немало времени. Зато две старенькие легковушки, которые стали своего рода мишенями, разлетались по сторонам без проблем.

Ранее сообщалось, что появились первые фотографии салона нового Volkswagen T7 - шпионские снимки.