Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Посмотрите бесшумный дрифт Nissan Skyline с 500-сильным мотором от Tesla

Комментариев: 0
Да и дрифт, при котором слышен только визг шин, кажется очень необычным.
Да и дрифт, при котором слышен только визг шин, кажется очень необычным
Да и дрифт, при котором слышен только визг шин, кажется очень необычным
Скриншот видео

Оборудование автомобилей с привычными двигателями внутреннего сгорания мощными электродвигателями Tesla - всегда увлекательное зрелище.

Читай также: Мастера создали бронебойный УАЗ с кузовом из железобетона

Особенно, когда это привычные и проверенные машины, как спорткупе Nissan Skyline R32. От автомобиля, который выпускался с 1989 по 1995 год ожидаешь громкого рева двигателей, но теперь силовая установка практически беззвучно. Но динамика, кажется, хуже не стала.

Да и дрифт, при котором слышен только визг шин, кажется очень необычным. В составе силовой установки электромотор от Tesla, а также несколько аккумуляторных батарей от Chevrolet Volt.

Читай также: Подержанный фургон Mercedes превратили в комфортное убежище для путешествий

Над заменой двигателя работали с 2018 года. Результатом десятимесячной работы со Skyline R32 стал спорткар с силовой установкой на 500 лошадиных сил мощности и 1000 Нм крутящего момента, подготовленный для дрифта.

Ранее сообщалось, что подержанный фургон Mercedes превратили в комфортное убежище для путешествий.

Поделись:
Теги: Тесла, смена двигателя, дрифт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь