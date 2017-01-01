Посмотрите бесшумный дрифт Nissan Skyline с 500-сильным мотором от Tesla

Да и дрифт, при котором слышен только визг шин, кажется очень необычным.

Да и дрифт, при котором слышен только визг шин, кажется очень необычным Скриншот видео

Оборудование автомобилей с привычными двигателями внутреннего сгорания мощными электродвигателями Tesla - всегда увлекательное зрелище.

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Особенно, когда это привычные и проверенные машины, как спорткупе Nissan Skyline R32. От автомобиля, который выпускался с 1989 по 1995 год ожидаешь громкого рева двигателей, но теперь силовая установка практически беззвучно. Но динамика, кажется, хуже не стала.

Да и дрифт, при котором слышен только визг шин, кажется очень необычным. В составе силовой установки электромотор от Tesla, а также несколько аккумуляторных батарей от Chevrolet Volt.

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Над заменой двигателя работали с 2018 года. Результатом десятимесячной работы со Skyline R32 стал спорткар с силовой установкой на 500 лошадиных сил мощности и 1000 Нм крутящего момента, подготовленный для дрифта.

Ранее сообщалось, что подержанный фургон Mercedes превратили в комфортное убежище для путешествий.