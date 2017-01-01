Электро-"Волга": В Харькове обнаружили самый старый электрокар в Украине

Чтобы ГАЗ сохранил за собой оригинальные компоненты кузова и салона, мастерам пришлось изрядно повозиться.

Вероятно, самый "пожилой" электрокар в Украине обнаружили в Харькове. Об этом сообщает ТРК Украина.

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Харьковские мастера оборудовали старенькую Волгу ГАЗ-21 1967 года асинхронную силовую установку (с принципом действия, как у Тесла).

Во время реставрации автомобиль полностью разобрали, при этом восстановлению подвергли каждую деталь. Чтобы ГАЗ сохранил за собой оригинальные компоненты кузова и салона, мастерам пришлось изрядно повозиться. Но установить новый мотор и батарею оказалось ещё сложнее.

Что же касается запаса хода на одном заряде, он составляет всего 50 км. Но, по словам хозяина, больше и не нужно.

Ранее сообщалось, что "Киевавтодор" продемонстрировал жителям города всю свою технику на одной выставке.