Украинские мастера создали крутой "монстр-трак" из старого ИЖ-27151

Старенькому ИЖ-у дали вторую жизнь, превратив в “монстр-трак“ - огромные машины для масштабных шоу, популярных в США.

К сожалению, о двигателе ничего не сообщается autocentre.ua

Народные мастера создали крутой монстр-трак на базе старенького пикапа ИЖ-27151. Об этом сообщает Автоцентр.

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Старенькому ИЖ-у дали вторую жизнь, превратив в “монстр-трак“ - огромные машины для масштабных шоу, популярных в США.

К сожалению, о двигателе ничего не сообщается - вряд ли здесь стоит супермощный агрегат, хотя все может быть.

В то время, как у настоящих монстр-траков могут быть двигатели далеко за 1000 “лошадей“.

Хотя вряд ли здесь стоит супермощный агрегат autocentre.ua

Ранее сообщалось, что искатели приключений из Украины доехали до Берлина на самодельном электрокаре.