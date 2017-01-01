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Украинские мастера создали крутой "монстр-трак" из старого ИЖ-27151

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Старенькому ИЖ-у дали вторую жизнь, превратив в “монстр-трак“ - огромные машины для масштабных шоу, популярных в США.
К сожалению, о двигателе ничего не сообщается
К сожалению, о двигателе ничего не сообщается
autocentre.ua

Народные мастера создали крутой монстр-трак на базе старенького пикапа ИЖ-27151. Об этом сообщает Автоцентр.

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Старенькому ИЖ-у дали вторую жизнь, превратив в “монстр-трак“ - огромные машины для масштабных шоу, популярных в США.

К сожалению, о двигателе ничего не сообщается - вряд ли здесь стоит супермощный агрегат, хотя все может быть.

В то время, как у настоящих монстр-траков могут быть двигатели далеко за 1000 “лошадей“.

Хотя вряд ли здесь стоит супермощный агрегат
Хотя вряд ли здесь стоит супермощный агрегат
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что искатели приключений из Украины доехали до Берлина на самодельном электрокаре.

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Теги: монстр-трак, ИЖ-27151, интересный тюнинг
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