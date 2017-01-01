Украинские мастера создали крутой "монстр-трак" из старого ИЖ-27151
Старенькому ИЖ-у дали вторую жизнь, превратив в “монстр-трак“ - огромные машины для масштабных шоу, популярных в США.
Народные мастера создали крутой монстр-трак на базе старенького пикапа ИЖ-27151. Об этом сообщает Автоцентр.
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Старенькому ИЖ-у дали вторую жизнь, превратив в “монстр-трак“ - огромные машины для масштабных шоу, популярных в США.
К сожалению, о двигателе ничего не сообщается - вряд ли здесь стоит супермощный агрегат, хотя все может быть.
В то время, как у настоящих монстр-траков могут быть двигатели далеко за 1000 “лошадей“.
Ранее сообщалось, что искатели приключений из Украины доехали до Берлина на самодельном электрокаре.
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