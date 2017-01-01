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Обычный Volkswagen Golf оборудовали мотором на 1150 "лошадей" - видео заезда

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Также появилось видео, на котором Volkswagen проехал традиционные полмили (804 м) с места.
Мастера побили рекорд и установили на Volkswagen Golf R32 двигатель на 1150 л. с.
Мастера побили рекорд и установили на Volkswagen Golf R32 двигатель на 1150 л. с.
Скриншот видео

Не так давно сообщалось об уникальном VW Golf 2 с 750-сильным двигателем. Тогда казалось, что более безумного Golf ждать не стоит.

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А вот и напрасно. Мастера побили рекорд и установили на Volkswagen Golf R32 двигатель на 1150 л. с. и 1200 Н∙м крутящего момента.

Также появилось видео, на котором Volkswagen проехал традиционные полмили (804 м) с места. На это у него ушло всего 17 секунд, причем на финише скорость была 305 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Харькове обнаружили самый старый электрокар в Украине.

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Теги: VW Golf 2, суперкар, заезд
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